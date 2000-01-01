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Египет пообещал в течение суток прекратить глушение на юге 07.03 11:12   MIGnews.com

Египет пообещал в течение суток прекратить глушение на юге

Корреспондент второго канала израильского ТВ Альмог Бокер сообщает, что египтяне пообещали в течение 24 часов прекратить создавать помехи в сотовых телефонных сетях на юге Израиля.

Альмог Бокер ссылается на министра связи Аюба Кара, который заявил: “В ближайшие дни помехи, ставшие причиной сбоев в работе систем мобильной телефонной связи на юге страны прекратятся”.

Альмог Бокер пишет: “Другими словами, на египтян надавили”.
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