07.03 11:12 MIGnews.com

Египет пообещал в течение суток прекратить глушение на юге

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Корреспондент второго канала израильского ТВ Альмог Бокер сообщает, что египтяне пообещали в течение 24 часов прекратить создавать помехи в сотовых телефонных сетях на юге Израиля.Альмог Бокер ссылается на министра связи Аюба Кара, который заявил: “В ближайшие дни помехи, ставшие причиной сбоев в работе систем мобильной телефонной связи на юге страны прекратятся”.Альмог Бокер пишет: “Другими словами, на египтян надавили”.