Мун Чжэ Ин рассказал о целях диалога с Северной Кореей
Главная цель межкорейского диалога – это денуклеаризация Северной Кореи. С таким мнением выступил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с диедрами основных политических партий страны.
"Мы не можем согласиться на заморозку ядерной программы или на нераспространение ядерного вооружения… Но с учетом того, что немедленное (ядерное – ред.) разоружение (КНДР – ред.) может быть затруднительным, я полагаю, что нам придется пройти некий путь до тех пор, пока мы не достигнем стадии разоружения", - приводит агентство Ренхап слова южнокорейского лидера.
Ранее сообщалось, что в ходе дипломатической встречи представителей Севера и Юга, стороны договорились о проведении саммита по нормализации межкорейских отношений. Со своей стороны КНДР объявила о готовности отказаться от своей ракетно-ядерной программы, но только в том случае, если Соединенные Штаты Америки не будут угрожать национальной безопасности Северной Кореи.