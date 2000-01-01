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Гватемала объяснила, почему переводит посольство в Иерусалим | Фото:07.03 10:34   MIGnews.com

Гватемала объяснила, почему переводит посольство в Иерусалим

Вчера вечером, 6 марта министр иностранных дел Гватемалы Сандра Йовел высткупила с речью, посвященной предстоящему переносу посольства своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом в среду, 7 марта сообщает France-Presse, передает Arutz Sheva.

По словам политика, ее страна имела полное право и приняла самостоятельное решение о перемещении своего дипломатического представительства.

В ходе пресс-конференции глава МИД также добавила, что действия Гватемалы, включая ее суверенное решение о месте нахождения посольства, абсолютно согласуются с политикой этой страны в отношении Государства Израиль в течение последних семидесяти лет.

"Гватемала уважает мнение тех стран, которым не пришлось по душе решение гватемальского правительства", - цитирует издание слова министра.

Напомним, ранее, выступая на проходящей в Вашингтоне конференции AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям), президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что дипмиссия Гватемалы будет перенесена 16 мая, т.е. ровно через два дня после того, как США перенесут свое посольство в столицу Израиля.

Отметим, что Белый дом планирует открыть свое посольство в Иерусалиме 14 мая, сделав подарок всей стране к 70-му Дню независимости Израиля.
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