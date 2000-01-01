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Орен Хазан возмутился голыми плечами Став Шафир 07.03 09:28   MIGnews.com

Орен Хазан возмутился голыми плечами Став Шафир

Депутат Кнессета Став Шафир выразила в facebook свое возмущение в связи с тем, что ей сделали замечания относительно ее манеры одеваться.

Шафир написала: “Международный Женский День, два депутата, один - бывший сводник, второй - из партии, в которой запрещено участвовать женщинам, бранят меня за платье с открытыми плечами. Счастливых праздников всем”

Во время дискуссии в Кнессете 6 марта между членами коалиции и оппозиции начался горячий спор, и Шафир выкриками из зала постоянно перебивала выступавших

Депутат Орен Хазан, в определенный момент заявил: “Если бы я пришел в Кнессет в майке, меня бы выпустили на трибуну?”

Шафир утверждает, что после дискуссии к ней подошел член ультра-религиозной партии, имени которого она не называет, и сделал ей замечание о неподобающем внешнем виде.
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