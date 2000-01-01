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Семь глав региональных советов вступили в Еш Атид 07.03 09:13   MIGnews.com

Семь глав региональных советов вступили в Еш Атид

Главы семи региональных советов, из них двое - бывшие члены Ликуда, вступили в партию Яира Лапида Еш Атид.

В Еш Атид вступил глава регионального совета Голан Эли Малка, глава регионального совета Бней Шимон Сигаль Моран, глава регионального совета Арава Тихона доктор Эяль Блум, глава регионального совета Эмек Хамаайнот Йорам Карин, глава регионального совета Йоав доктор Мати Харахави-Царфати, глава регионального совета Бренер Дорон Шидлов и глава регионального совета Мгелаут Ям Арье Коэн.

С момента окончания последних выборов Лапид постоянно ездит по стране и проводит встречи с избирателями. Несмотря на то, что речь идет об относительно небольших региональных советах, подобное развитие, конечно, является важным достижением Еш Атид.
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