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Нападение на джип МАГАВа: `солдат поступил верно` 07.03 07:14   MIGnews.com

Нападение на джип МАГАВа: "солдат поступил верно"

Второй канал израильского ТВ утверждает, что израильский военный истеблишмент “шокирован в связи с комментариями министра обороны Авигдора Либермана о нападении на джип ЦАХАЛа в Наби Сабех.

Либерман, выступая утром 6 марта на заседании комитета Кнессета по обороне и внешней политике заявил: “Два дня назад был показан клип, который я не хотел бы видеть по телевизору - десятки палестинцев в масках атакуют джип МАГАВа, и ты не знаешь, чем они закидывают джип - камнями или гранатами. Такие картины мы больше не должны видеть. МАГАВ не действовал правильно. Есть очень четкая процедура применения огня, и я бы ожидал от солдат, что они будут действовать в соответствии с правилами ведения боя. Стрелять в воздух, затем - по ногам. То, что люди в масках вышли из этого столкновения без всяких повреждений - это просто неправильно”.

Второй канал утверждает, что источник, участвующий в расследовании инцидента говорит: “Снова, как и в случае с Эльором Азарией, прыгают и делают выводы до окончания расследования. Уже критиковали тех, кто прыгает. Дайте закончить расследование. Если вы ждали, что солдат начнет палить во все стороны и бросать гранаты - вы запутались. Конечный итог - солдат действовал верно. Он не чувствовал, что его жизни угрожает опасность, и потому не мог применять инструкции открытия огня”.

Источник сказал: “Солдат мог бежать или застыть на месте, и его бы назвали трусом. Он мог отреагировать непропорционально. Солдат принял решение, вышел из машины, применил средства для разгона демонстраций - через 20 секунд толпа разбежалась".

МАГАВ распространил заявление, в котором говорится о том, что в сеть попало отредактированное видео, создающее неправильное представление о сути инцидента: “Видео показывает замедленные кадры и повторы нескольких секунд операции, в которой были заняты несколько команд. Нападавшие атаковали джип камнями и приблизились к нему. По ним были применены средства разгона демонстраций, после чего толпа разбежалась”.
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