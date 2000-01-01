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Израиль и Япония подписали сельскохозяйственное соглашение | Фото: Thinkstock07.03 21:55   MIGnews.com

Израиль и Япония подписали сельскохозяйственное соглашение

Стремясь увеличить количество и качество глобальных продовольственных ресурсов, израильский центр Volcani и Национальная организация по исследованиям в области пищевых продуктов Японии (NARO) подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований во вторник утром, 7 марта.

Соглашение предусматривает совместные исследовательские проекты в таких областях, как водные технологии, охрана окружающей среды, устойчивость сельского хозяйства и науки о растениях.

Исследователи и руководители NARO - правительственного органа, расположенного недалеко от Токио, с примерно 4 900 сотрудниками - посетят центр Volcani на этой неделе, где они осмотрят лаборатории и инновации, находящиеся в разработке. Некоторые из демонстрируемых технологий включают в себя роботизированные системы, системы точного земледелия и орошения, используемые для улучшения новых сортов растений, говорится в заявлении Volcani.

"Япония инвестирует много ресурсов в научные исследования в целом и сельскохозяйственные исследования в частности и добивается очень впечатляющих результатов", - говорится в заявлении.

"Подписанный меморандум о взаимопонимании показывает, как растет интерес к израильским технологиям в сельском хозяйстве, создаваемых центром Volcani ".
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