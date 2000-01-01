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Кнессет принял законопроект против бойкотирующих Израиль | Фото: Thinkstock07.03 20:57   MIGnews.com

Кнессет принял законопроект против бойкотирующих Израиль

Поправка к закону, направленному на предотвращение въезда в Израиль тех, кто публично призывает бойкоты против Израиля, прошла в его втором и третьем чтениях на пленуме Кнессета, что потенциально может нанести удар по движению "Бойкот, Изоляция, Санкции" (BDS).

Законопроект был принят 46 голосами "за" и 28 "против" после продолжительных обсуждений.

Поправка к закону о въезде в государство диктует, что никакая виза или вид на жительство какого-либо вида не будут предоставлены лицу, которое не является гражданином или постоянным жителем Израиля, если он или организация, на которую он работает, сознательно и публично призывает бойкотировать Израиль, или если лицо или организация участвовали в бойкоте против Израиля.

Тем не менее министр внутренних дел сохранит полномочия выдавать такие разрешения при особых обстоятельствах.

Оппозиция злобно выступила против общей инициативы. Депутат Кнессета Тамар Зандберг обвинил законопроект в том, что он "выступает против свободы слова, выступает в качестве политической цензуры и предназначен для подавления инакомыслия".

"Даже сотня законов, подобных этому, не уменьшат критику в отношении израильской оккупации и поселений и потребуют запретить продукты из поселений, однако окажут обратный эффект, доказывая, что Израиль фактически блокирует оппозицию", - отметил он.

На пленуме Кнессет также принял законопроект во втором и третьем чтении, который позволит судам препятствовать въезду гражданина в Израиль и аннулировать его гражданство без его присутствия, поскольку он подозревается в терроризме.
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