07.03 20:38 MIGnews.com

Кнессет обсудил проблемы больных эпилепсией

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В понедельник 7 марта 2017 парламентская комиссия по здравоохранению провела специальное заседание, посвященное проблемам больных эпилепсией. В этом месяце в Израиле пройдет тематический День повышения сознательности в вопросах эпилепсии. Заседание было инициировано депутатом Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлией Малиновской, исполняющей обязанности председателя комиссии.Согласно данным, представленным на заседании, в Израиле сегодня зарегистрировано более 80 тысяч граждан, страдающих от эпилепсии, из них 20% составляют дети. Это заболевание было описано еще в античные времена, но, тем не менее, большинство граждан почти ничего о нем не знают, а зачастую их знания происходят из нелепых предрассудков. Граждане не знают, как вести себя в случае, если у кого-то рядом происходит приступ. Министерство образования не знает, сколько школьников в наших школах страдают эпилепсией и нуждаются в особом подходе. Зачастую болезнь трудно диагностировать, трудно получить адекватное лечение. Об этом и многом другом говорили на заседании представители общественных организаций и специалисты."Впервые Кнессет занимается этим вопросом, - отметила Юлия Малиновская. – А ведь этим заболеванием у нас страдает 1 процент населения. У каждого есть знакомый или родственник с этим заболеванием".Юлия Малиновская призвала Кнессет разработать национальную программу по борьбе с эпилепсией. "Необходимо определить самые проблемные точки, тогда будет понятно, в каком направлении мы должны продвигаться. Ресурсы есть, средства выделяются, нужно просто позаботиться об их более правильном распределении", - подчеркнула она.В ходе заседания выяснилось, что в Израиле не практикуется отдельная специализация врачей по специальности эпилепсия. По словам представителей профсоюза врачей, обычный врач-невропатолог, который занимается в Израиле лечением заболевания, не способен подобрать адекватное лечение примерно в 30% случаев, когда нужен специалист более узкого профиля.Хагай Шмуэли, гендиректор Организации больных эпилепсией, отметил по этому поводу: "Около 30% больных не сбалансированы лечением из-за отсутствия специалистов и средств диагностики. У нас не хватает врачей, не хватает отделений в медицинских центрах, а ведь многие больные нуждаются в постоянном наблюдении. Очень трудно получить в Израиле современное лечение, в результате это приводит к тысячам случаев госпитализации, тысячам обращений в приемные покои больниц каждый год".Особенно серьезные проблемы связаны со школьной системой и лечением детей, страдающих этим заболеванием. По следам заседания комиссии по здравоохранению было решено посвятить этой же теме ближайшее заседание комиссии Кнессета по образованию.