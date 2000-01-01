Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












пресс-секретарь партии НДИ 07.03 20:38   MIGnews.com

Кнессет обсудил проблемы больных эпилепсией

В понедельник 7 марта 2017 парламентская комиссия по здравоохранению провела специальное заседание, посвященное проблемам больных эпилепсией. В этом месяце в Израиле пройдет тематический День повышения сознательности в вопросах эпилепсии. Заседание было инициировано депутатом Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлией Малиновской, исполняющей обязанности председателя комиссии.

Согласно данным, представленным на заседании, в Израиле сегодня зарегистрировано более 80 тысяч граждан, страдающих от эпилепсии, из них 20% составляют дети. Это заболевание было описано еще в античные времена, но, тем не менее, большинство граждан почти ничего о нем не знают, а зачастую их знания происходят из нелепых предрассудков. Граждане не знают, как вести себя в случае, если у кого-то рядом происходит приступ. Министерство образования не знает, сколько школьников в наших школах страдают эпилепсией и нуждаются в особом подходе. Зачастую болезнь трудно диагностировать, трудно получить адекватное лечение. Об этом и многом другом говорили на заседании представители общественных организаций и специалисты.

"Впервые Кнессет занимается этим вопросом, - отметила Юлия Малиновская. – А ведь этим заболеванием у нас страдает 1 процент населения. У каждого есть знакомый или родственник с этим заболеванием".

Юлия Малиновская призвала Кнессет разработать национальную программу по борьбе с эпилепсией. "Необходимо определить самые проблемные точки, тогда будет понятно, в каком направлении мы должны продвигаться. Ресурсы есть, средства выделяются, нужно просто позаботиться об их более правильном распределении", - подчеркнула она.

В ходе заседания выяснилось, что в Израиле не практикуется отдельная специализация врачей по специальности эпилепсия. По словам представителей профсоюза врачей, обычный врач-невропатолог, который занимается в Израиле лечением заболевания, не способен подобрать адекватное лечение примерно в 30% случаев, когда нужен специалист более узкого профиля.

Хагай Шмуэли, гендиректор Организации больных эпилепсией, отметил по этому поводу: "Около 30% больных не сбалансированы лечением из-за отсутствия специалистов и средств диагностики. У нас не хватает врачей, не хватает отделений в медицинских центрах, а ведь многие больные нуждаются в постоянном наблюдении. Очень трудно получить в Израиле современное лечение, в результате это приводит к тысячам случаев госпитализации, тысячам обращений в приемные покои больниц каждый год".

Особенно серьезные проблемы связаны со школьной системой и лечением детей, страдающих этим заболеванием. По следам заседания комиссии по здравоохранению было решено посвятить этой же теме ближайшее заседание комиссии Кнессета по образованию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:20
Пропавшую во Франции семью убили их родственники
19:51
Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по обслуживанию
19:17
Обязательные системы оповещения о наличии детей в транспорте
18:20
МИД Израиля: об израильских жертвах в Альпах не сообщалось
17:58
Браконьеры убили одного из последних уникальных слонов
17:22
Малайзия: "КНДР удерживает наших граждан в заложниках"
16:55
Премьер-министр Турции: "Курды не могут быть союзниками"
16:26
Джордж Майкл умер от естественных причин
16:13
Жириновский предлагает "выселить" Путина из Кремля
15:59
WADA назвало цену расследования ситуации с допингом в РФ
15:23
На что способна Америка. Мнение иранского офицера
15:11
Палестинец ранил израильтянина, который его подвозил
14:15
Пересмотр приговора: Азарии могут дать пять лет
13:38
Нетаниягу допрашивали пять часов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus