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Война против правды : Шеф CNN пугает израильтян Трампом 07.03 19:10   MIGnews.com

Война против правды: Шеф CNN пугает израильтян Трампом

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер принял участие в Innovative TV Conference в Иерусалиме.

Цукер выступил в рамках сессии, носившей зловещее название “Война Против Правды”.

Цукер вышел на сцену сразу после министра общественной безопасности Израиля Гилада Эрдана. Эрдан обрушился с жесточайшей критикой на международные каналы и агентства новостей, обвиняя их в предвзятом освещении палестино-израильского конфликта.

Цукер проигнорировал обвинения Эрдана, и предпочел обратиться к главной теме CNN и всего медийного мэйнстрима западного мира - злодеяниям президента США Дональда Трампа.

Цукер провозгласил: “Это невероятно опасно и беспрецедентно, Трамп называет прессу “врагом народа”, и для нас крайне важно не оказаться запуганными - и ни в коем случае не отступать. Я думаю. что это наша ответственность - призывать власть держащих к ответу, и это то, чем мы продолжим заниматься”.

Цукер добавил, что шокирован “тем, что многие члены политического истеблишмента не выступили против нападок Трампа, они боятся его, они забыли о своей ответственности за свободный журнализм и свободную прессу. Факт - большинство из них не выступили за нас”.

Шеф CNN сообщил, что настала “экстраординарная эпоха в журнализме, невероятно ответственное время”. Цукер признал, что благодаря Трампу CNN набрало рекордные рейтинг - и заработал рекордные деньги.

Цукер посетовал: “Я всегда беспокоился о безопасности журналистов за рубежом. Я никогда не думал, что придется озаботиться их благосостоянием в США. Мы не должны этого пугаться, и мы обязаны выполнять наш профессиональный долг. Когда мы сообщаем, когда мы говорим о фактах, мы не пытаемся выступить в роли обвинителей, мы просто делаем нашу работу. Никто не утверждает, что Дональд Трамп победил на выборах нечестно. Я думаю, что ему кажется, будто пресса намекает, что он победил нечестно, но это просто неправда”.

Цукер также описал недавний телефонный разговор, состоявшийся между ним и Трампом: “Я вечером сидел дома и смотрел CNN. Вдруг зазвонил телефон: Джефф, это Дональд. Он был расстроен с гостем, который выступал в нашем шоу и он две минуты орал на меня. После это он сказал: Ну что, все понял? Бай! и бросил трубку”.

Цукер заявил, что эра Трампа “вызвала ренессанс журнализма”: “Я действительно считаю, что многие новостные организации никогда еще не делали такой хорошей и важной работы”.

На деле Цукер и возглавляемая им телевизионная сеть отражают те страхи и ту животную ненависть, которые породило избрание Трампа среди так называемых “просвещенных элит”. Пресловутый мэйнстрим относится к Трампу с отвращением. В культурном отношении, он превратился в тотем либеральных страхов: животность, показуха, пышность, и приравнивание больших денег к вкусу и успеху. Его новый подходу к медиа превращает прессу в нечто иррелевантное, и медиа боится этого заслуженного краха. Подробнее об этом можно прочитать в материале "К вопросу о сути трампизма".
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