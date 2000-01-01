07.03 18:54 MIGnews.com

55% израильских евреев: Трамп позволит рост поселений

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Согласно недавнему опросу, израильские евреи в значительной степени не в восторге от недавнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что его правительство "откладывает" строительство поселений, хотя 55 % все еще верят, что он не будет выступать против строительства за пределами "зеленой линии".Израильский институт демократии и Университет мира в Тель-Авиве установили, что большинство (61%) еврейской общественности не верят, что Трамп попытается навязать Израилю мирное решение, которое будет противоречить его положению.Опрос был проведен менее чем через месяц после того, как президент Трамп сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, что он предпочел бы разрешение арабо-израильского конфликта, "угодное обеим сторонам".Большинство израильских евреев и арабов также были довольны первой встречей между лидерами США и Израиля, причем 62% и 64%, соответственно, считали ее успешной.Респондентов также спросили о февральском докладе Haaretz о тайном миротворческом саммите, прошедшем весной в Акабе, Иордания. Нетаниягу присутствовал вместе с лидерами США, Египта и Иордании. Было предложено соглашение, согласно которому арабские страны признают Израиль в качестве Еврейского государства в обмен на возобновление переговоров о создании палестинского государства вдоль границ 1967 года с обменом земель.Хотя взгляды на отказ Нетаниягу от этого плана в целом были политически значимыми, большинство израильских евреев (57%) поддержали решение премьер-министра. Большинство израильских арабов не одобрили его отклонение предложения.Опрос показал, что большинство израильтян по-прежнему выступают против односторонних шагов в свете нынешнего тупика между сторонами. 54 % негативно отреагировали на такое предложение.66% правых респондентов, которые традиционно выступают против решения о двух государствах, разделенные политической идентификацией, не одобрили односторонние меры по разрешению конфликта.В целом, 54% израильтян оценили деятельность Нетаниягу как премьер-министра как "не очень хорошую" или "совсем не хорошую".Начальник штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот и министр обороны Авигдор Либерман были единственными сотрудниками службы безопасности, которые получили положительные оценки своей работы, соответственно 64% и 51% израильтян отметили свое удовлетворение.Хотя большинство израильских респондентов выразили удовлетворение нынешним состоянием безопасности страны, здоровьем и экономическими условиями, этого нельзя сказать о внешних отношениях, образовании и социальной ответственности.Почти 80% израильтян оценили ответственность своего правительства и заботу о менее удачливых как "не очень хорошую" или "совсем не хорошую".Исследовательский институт Мидгам провел опрос среди 600 респондентов с погрешностью 4,1%.