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07.03 19:17   MIGnews.com

Обязательные системы оповещения о наличии детей в транспорте

С 1 апреля 2017 года все транспортные средства, осуществляющие организованную развозку детей, будут обязаны устанавливать специальные системы, оповещающие о том, что не все дети покинули автомобиль или автобус. Установка системы станет обязательным условием для получения соответствующей лицензии на осуществление организованных детских перевозок. Постановление об этом подписал сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Как сообщил министр, транспортное ведомство совместно с израильским Институтом стандартов разработали специальный стандарт для подобной системы.

Министерство принимает меры с целью поощрить водителей устанавливать эти системы в частных автомобилях. Минтранс обратился в Минфин с просьбой включить эту систему оповещения в пакет устройств, за установку которых в транспортных средствах предоставляются налоговые льготы.

Министр Кац заявил, что не намерен обязывать водителей всех транспортных средств в Израиле устанавливать эту систему. Кац также сказал, что считает это излишней и необоснованной затратой для тех водителей, которые не возят маленьких детей в своих машинах.

Министр добавил, что намерен обязать установку такой системы в съемном детском автокресле, которое используется для провоза младенцев и детей в автомобилях. То есть, новые автокресла должны будут продаваться уже со встроенными в них системами. Для этого потребуется, среди прочего, обеспечить совместимость системы и автокресла, а также необходимо будет утвердить стандарт в израильском Институте стандартов.
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