08.03 06:27 MIGnews.com

WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ

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Сайт WikiLeaks в своем твиттере сообщил об атаке неизвестных хакеров, что помешало проведению пресс-конференции основателя организации Джулиана Ассанжа."Пресс-конференция под атакой: Facebook и видео в Periscope, используемые создателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, были атакованы", — говорится в сообщении.Тем не менее WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.В пресс-релизе говорится, что публикация, обозначенная как проект Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств.Первая часть публикации (Year Zero) включает более 8,7 тыс. документов и файлов в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.По мнению WikiLeaks, документы демонстрируют «хакерскую» программу ЦРУ и случаи ее применения в смартфонах Apple и Google, ОС Windows, в телевизорах Samsung.