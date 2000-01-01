Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












twitter.com 08.03 06:27   MIGnews.com

WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks в своем твиттере сообщил об атаке неизвестных хакеров, что помешало проведению пресс-конференции основателя организации Джулиана Ассанжа.

"Пресс-конференция под атакой: Facebook и видео в Periscope, используемые создателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, были атакованы", — говорится в сообщении.
Тем не менее WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

В пресс-релизе говорится, что публикация, обозначенная как проект Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств.

Первая часть публикации (Year Zero) включает более 8,7 тыс. документов и файлов в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

По мнению WikiLeaks, документы демонстрируют «хакерскую» программу ЦРУ и случаи ее применения в смартфонах Apple и Google, ОС Windows, в телевизорах Samsung.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:09
По шоссе Аялон - против направления движения  
05:29
Ученые: потенция зависит от группы крови
04:22
Ученые рассказали, когда из Арктики исчезнет весь лед
03:14
Выборы президента могут перенести на день возврата Крыма
01:21
Ученые подсчитали чего женщинам стоит красота
00:34
Названы 10 самых экологически чистых столиц мира
23:42
Samsung создал новую торговую марку Galaxy X
22:15
Названа повестка встречи Путина и Эрдогана
21:55
Израиль и Япония подписали сельскохозяйственное соглашение
21:23
Алеппо: армия контролирует главную водонапорную станцию
20:57
Кнессет принял законопроект против бойкотирующих Израиль
20:38
Кнессет обсудил проблемы больных эпилепсией
20:20
Пропавшую во Франции семью убили их родственники
19:51
Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по обслуживанию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus