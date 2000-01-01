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Трамп назвал Обаму `слабаком`, которого `давила` Россия 08.03 07:18   MIGnews.com

Трамп назвал Обаму "слабаком", которого "давила" Россия

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в слабости в отношении России.
"Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!" — написал Трамп в Twitter, сославшись на передачу телеканала Fox News, где обсуждалась эта тема.

Ранее неназванные источники в Белом доме заявили газете New York Times, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Утверждается, что Россия развернула подразделение крылатых ракет класса "земля-земля". В Москве эти заявления назвали голословными, подчеркнув, что Вашингтон, несмотря на все просьбы, ни разу не предоставил конкретные факты в подтверждение своих претензий.

Это уже не первое жесткое заявление Трампа в адрес бывшего президента США. Так, он обвинил Обаму в прослушке телефонов в здании Trump Tower во время предвыборной кампании. Также, по словам Трампа, экс-президент и люди из его команды могут быть причастны к организации протестов и утечек информации, дискредитирующей Белый дом.
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