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YouTube 07.03 16:55   MIGnews.com

Премьер-министр Турции: "Курды не могут быть союзниками"

Премьер-министр Турции Бинали Йилдирим заявил во вторник, 7 марта, что, к сожалению, некоторые из союзников Турции выбрали сирийских курдов "Отряда народной самообороны" (YPG) в качестве партнера в борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Сирии.

Комментарии Илдирима были сделаны на пресс-конференции, когда военные руководители Турции, США и России встретились в южной турецкой провинции Анталия, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, в частности в Сирии и Ираке.

Турция рассматривает YPG как боевое крыло"Рабочей партии Курдистана" (PПK), которая признана в Турции террористической группировкой.
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