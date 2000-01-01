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flickr 07.03 22:15   MIGnews.com

Названа повестка встречи Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта по приглашению Владимира Путина приедет в Россию. Он примет участие в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению пресс-службы, Путин и Эрдоган "обсудят весь комплекс вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей".

В Кремле уточнили, что лидеры обсудят сооружение первой турецкой АЭС "Аккую" и строительство газопровода "Турецкий поток". Также президенты обменяются мнениями относительно взаимодействия по борьбе с международным терроризмом и урегулированию кризиса в Сирии.

Ранее о том, что Путин и Эрдоган встретятся 10 марта, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В начале февраля президенты обеих стран провели телефонный разговор.
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