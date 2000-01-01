07.03 14:15 MIGnews.com

Пересмотр приговора: Азарии могут дать пять лет

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Военная прокуратура подала требование о пересмотре приговора “хевронскому стрелку” Эльору Азарии, приговоренному к 18 месяцам тюрьмы за убийство раненого палестинского террориста.Прокуратура требует пересмотреть приговор, который, с ее точки зрения, оказался слишком легким, и приговорить Азарию к тюремному заключению на срок от 36 до 60 месяцев.В требовании прокуратуры говорится: “Приговор значительно отличается от принятого уровня наказаний за подобные деяния и не передает обществу и солдатам того морального сообщения, которое он должен в себе заключать”.