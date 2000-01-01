07.03 13:38 MIGnews.com

Нетаниягу допрашивали пять часов

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Вечером 6 марта детективы подразделения Лахав 433 по борьбе с коррупцией допрашивали премьер-министра Нетаниягу по так называемому “делу 1000” о незаконных подарках, полученных им от олигархов.Допрос проходил в резиденции премьер-министра и продолжался пять часов.Допрос был прерван звонком президента Дональда Трампа. Два лидера говорили, большей частью, об иранской угрозе.Нетаниягу была предъявлена видеозапись показаний голливудского магната, Арнона Мильчина, сделанная в Лос-Анджелесе.Нетаниягу якобы не отрицает, что принимал от него подарки - сигары, шампанское и ювелирные украшения, но настаивает на том, что речь идет о дружеских отношениях, и нельзя говорить в данном случае о нарушении доверия.Ранее начальник израильской полиции Рони Альшейх заявил, что окончания расследования следует ожидать “в течение следующих считанных недель. Альшейх заявил, что не отрицает вероятности того, что против Нетаниягу могут инициировать новые расследования.