08.03 03:14 MIGnews.com

Выборы президента могут перенести на день возврата Крыма

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В России могут перенести выборы президента страны.В частности, вместо 11 марта 2018 года они могут состояться 18 марта, в день подписания договора о присоединении Крыма к России.Так ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что идея проведения президентских выборов в день подписания договора о присоединении Крыма к России является перспективной."Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо", – заявил спикер.Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформировал позицию по поводу идеи переноса президентских выборов."Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу", – отметил он.По словам Пескова, ясность по этому вопросу появится "в обозримой перспективе".