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Выборы президента могут перенести на день возврата Крыма | Фото: Thinkstock08.03 03:14   MIGnews.com

Выборы президента могут перенести на день возврата Крыма

В России могут перенести выборы президента страны.

В частности, вместо 11 марта 2018 года они могут состояться 18 марта, в день подписания договора о присоединении Крыма к России.

Так ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что идея проведения президентских выборов в день подписания договора о присоединении Крыма к России является перспективной.

"Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо", – заявил спикер.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформировал позицию по поводу идеи переноса президентских выборов.

"Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу", – отметил он.

По словам Пескова, ясность по этому вопросу появится "в обозримой перспективе".
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