Революция в ЦАХАЛе: новая экипировка солдат

Амуниция будет постоянно находиться в распоряжении солдата, и не будет меняться при переводе солдат на другую базу.
Солдатам будет выдаваться комплект сменной формы, рабочей одежды, 3-литровый пакет для воды, шлем, защитные очки, жгут, перевязочные материалы и вещмешок. Спецподразделениям будет выдаваться особый набор. В минувшем февраля среди солдат спецназа были распределены 5300 наборов.
Солдатам артиллерийских, танковых и спасательных подразделений также будут выдаваться бронежилеты, наколенники и перчатки
Солдатам спецназа будут выдаваться бронежилеты, маски, затычки для ушей, улучшенные наколенники и протекторы бедра, фонари.
ЦАХАЛ сообщил, что в 2017 вложил в замену экипировки 200 миллионов шекелей. Каждый цикл замены будет обходиться в 50 миллионов шекелей.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что под каждого солдата экипировка будет подгоняться индивидуально, с целью того, чтобы каждое подразделение повысило боеготовность.