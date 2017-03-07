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Революция в ЦАХАЛе: новая экипировка солдат 07.03 12:14   MIGnews.com

Революция в ЦАХАЛе: новая экипировка солдат

ЦАХАЛ принял решение о новых принципах оснащения солдат срочной службы. По сообщению второго канала израильского ТВ речь идет о настоящей революции в военном деле.

Каждый солдат будет получать подогнанное под его специфические должностные обязанности оснащение. Экипировка будет выдаваться после окончания курса молодого бойца и последующих .




Амуниция будет постоянно находиться в распоряжении солдата, и не будет меняться при переводе солдат на другую базу.

Солдатам будет выдаваться комплект сменной формы, рабочей одежды, 3-литровый пакет для воды, шлем, защитные очки, жгут, перевязочные материалы и вещмешок. Спецподразделениям будет выдаваться особый набор. В минувшем февраля среди солдат спецназа были распределены 5300 наборов.

Солдатам артиллерийских, танковых и спасательных подразделений также будут выдаваться бронежилеты, наколенники и перчатки

Солдатам спецназа будут выдаваться бронежилеты, маски, затычки для ушей, улучшенные наколенники и протекторы бедра, фонари.

ЦАХАЛ сообщил, что в 2017 вложил в замену экипировки 200 миллионов шекелей. Каждый цикл замены будет обходиться в 50 миллионов шекелей.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что под каждого солдата экипировка будет подгоняться индивидуально, с целью того, чтобы каждое подразделение повысило боеготовность.
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