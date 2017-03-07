07.03 12:14 MIGnews.com

Революция в ЦАХАЛе: новая экипировка солдат

צה"ל מכריז על תוכניות ציוד חדשה: התאמה אישית למערך הלוחם וציוד אישי לכל חייל @OrHeller pic.twitter.com/yo7qmDiRX9 — חדשות 10 (@news10) March 7, 2017

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ЦАХАЛ принял решение о новых принципах оснащения солдат срочной службы. По сообщению второго канала израильского ТВ речь идет о настоящей революции в военном деле.Каждый солдат будет получать подогнанное под его специфические должностные обязанности оснащение. Экипировка будет выдаваться после окончания курса молодого бойца и последующих .Амуниция будет постоянно находиться в распоряжении солдата, и не будет меняться при переводе солдат на другую базу.Солдатам будет выдаваться комплект сменной формы, рабочей одежды, 3-литровый пакет для воды, шлем, защитные очки, жгут, перевязочные материалы и вещмешок. Спецподразделениям будет выдаваться особый набор. В минувшем февраля среди солдат спецназа были распределены 5300 наборов.Солдатам артиллерийских, танковых и спасательных подразделений также будут выдаваться бронежилеты, наколенники и перчаткиСолдатам спецназа будут выдаваться бронежилеты, маски, затычки для ушей, улучшенные наколенники и протекторы бедра, фонари.ЦАХАЛ сообщил, что в 2017 вложил в замену экипировки 200 миллионов шекелей. Каждый цикл замены будет обходиться в 50 миллионов шекелей.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что под каждого солдата экипировка будет подгоняться индивидуально, с целью того, чтобы каждое подразделение повысило боеготовность.