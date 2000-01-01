07.03 11:42 MIGnews.com

Ливанская армия - подразделение "Хизбаллы"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, выступая на заседании комитета Кнессета по обороне и внешним делам, прокомментировал ситуацию на ливанской границе.Либерман сказал: “В последние дни мы услышали серию враждебных заявлений со стороны высокопоставленных ливанских официальных лиц, и на прошлой неделе даже была устроена попытка организованной провокации на границе. Две недели назад мы слышали, как президент Ливана, Мишель Аюн провозгласил, что государство Ливан, ливанская армия и “Хизбалла” -0 одна система, направленная против “Хизбаллы”. мы также слышали, что генеральный секретарь “Хизбаллы”, шейх Хассан Насралла, угрожал Израилю. Все эти вещи, вместе взятые, ясно демонстрируют, что ливанская армия сегодня - подразделение “Хизбаллы”, Мишель Аюн - не более, чем еще один оперативник Насраллы. То, что должно быть ясным для всех - инфраструктура ливанской армии, инфраструктура ливанского государства и инфраструктура “Хизбаллы” - это одно и то же”.Либерман также отметил: “Самый тревожный тренд, который мы наблюдаем сегодня и в Газе, и в Ливане - это контрабанда оружия стратегического назначения, оружия, предназначение которого - сломать стратегический баланс сил. Речь идет, в первую очередь, о точных ракетах, и беспилотниках. Все это делается по иранским технологиям, с иранским финансированием и подготовкой”.