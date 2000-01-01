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ldpr.ru 07.03 16:13   MIGnews.com

Жириновский предлагает "выселить" Путина из Кремля

Московский Кремль должен стать музеем, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А чтобы полностью сделать его доступным для туристов, политик предложил перенести резиденцию президента РФ в другое место.

"Кремль освободить, там должен быть только музей, резиденцию президента перенести, построить в другом хорошем месте", – заявил Жириновский.

По словам партийного лидера, данная идея станет одним из пунктов предвыборной кампании ЛДПР на выборах президента в 2018 году, передает ТАСС.
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