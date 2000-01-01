Жириновский предлагает "выселить" Путина из Кремля
Московский Кремль должен стать музеем, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А чтобы полностью сделать его доступным для туристов, политик предложил перенести резиденцию президента РФ в другое место.
"Кремль освободить, там должен быть только музей, резиденцию президента перенести, построить в другом хорошем месте", – заявил Жириновский.
По словам партийного лидера, данная идея станет одним из пунктов предвыборной кампании ЛДПР на выборах президента в 2018 году, передает ТАСС.