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07.03 11:03   MIGnews.com

Немцы: Нетаниягу перестал нас слушать

Официальный представитель германского правительства пожаловался корреспонденту Reuters на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

По словам чиновника, "отношения - полностью провальные".

Чиновник сообщил о том, что отменено ставшее традиционным совместное заседание правительств Германии и Израиля. Причина - возмущение немцами в связи с так называемым "законом о форпостах", легализующем строительство на частных землях палестинцев.

Израильские источники подтвердили, что заседание отменено, и что отмена вызвана "отсутствием желания со стороны Нетаниягу".
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