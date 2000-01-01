Немцы: Нетаниягу перестал нас слушать

Официальный представитель германского правительства пожаловался корреспонденту Reuters на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
По словам чиновника, "отношения - полностью провальные".
Чиновник сообщил о том, что отменено ставшее традиционным совместное заседание правительств Германии и Израиля. Причина - возмущение немцами в связи с так называемым "законом о форпостах", легализующем строительство на частных землях палестинцев.
Израильские источники подтвердили, что заседание отменено, и что отмена вызвана "отсутствием желания со стороны Нетаниягу".