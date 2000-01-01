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flickr 07.03 11:21   MIGnews.com

WSJ: Трамп пошел на ужесточение позиции по РФ

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла неожиданное ужесточение политики в отношении России. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

По мнению авторов издания, победа республиканца на выборах президента в США "вызвала радость в России и тревогу в Европе", однако теперь настрой начал меняться.

"Однако после вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля; как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе", – отмечается в статье.

По оценке WSJ, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве". В публикации говорится, что Вашингтон заверил европейских дипломатов, что не намерен отказываться от поддержки стран Восточной Европы, в частности, Украины.

При этом перемена в политике миллиардера произошла в момент, когда его окружение обвинили в недопустимых контактах с РФ.
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