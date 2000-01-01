Фридман: с немедленной аннексией следует подождать
Израильские поселенцы должны быть заинтересованы в ожидании аннексии, а не в ее немедленной реализации, поскольку такой шаг должен быть взвешанным.
Такое мнение выразил в интервью The Jerusalem Post посол США в Израиле Дэвид Фридман, разъяснив путаницу со сроками установления суверенитета на Западном берегу.
Дипломат пояснил, что мирный план президента США Дональда Трампа должен быть рассмотрен специальным комитетом, который прорабатывает процесс "детальной визуализации концептуальной карты с той целью, чтобы Израиль смог применять свои законы и получить поддержку Вашингтона". Это, по словам Фридмана, требует предельной осторожности и судебных решений, поскольку речь идет о границах.
"Я думаю, что жители Иудеи и Самарии хотели бы, чтобы Израиль выполнил это правильно. Мы уверенны, что палестинцы заинтересованы в участии в этом плане. Надеюсь, они смогут воспринять это непредвзято, поскольку будет печально, если они откажутся. Это была бы еще одна упущенная возможность", – сказал он.
Фридман отметил, что вопреки его ожиданиям, реакция мирового сообщества на мирный план была обнадеживающей. Касательно критики в адрес времени публикации "сделки века" перед выборами, он уточнил, что США предпочли бы представить план уже после формирования нового правительства. Однако "предвыборный сезон еще впереди, и конца ему не видно".
"Мы смягчили политическую составляющую, получив поддержку плана от обоих кандидатов в премьер-министры. Это был подарок Государству Израиль и подарок палестинцам. Это был подарок для региона", – констатировал он.