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Голан: правые виновны в волне террора | Фото:07.02 08:02   MIGnews.com

Яир Голан: правые виновны в волне террора

Депутат "Демократического лагеря", генерал-майор в отставке Яир Голан возложил ответственность за усиление террора в Израиле на правый блок.

Таким образом он ответил журналистам на соответствующий вопрос, передает The Jerusalem Post.

"Мне жаль это говорить, но ответ – да", – заявил Голан, вызвав волну возмущения.

В частности, члены "Ликуд" накинулись на депутата, назвав его слова "позором". В партии анонсировали, что Голан и лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц похоронят "сделку века". "Ямина" также присоединилась к критике депутата.

"Радикальный сторонник левого крыла, которому мерещится шанс на установление мира, в то время, как раненые в результате терактов все еще борются за свою жизнь", – упрекнули в "Ямина".

На достигнутом Голан не остановился, добавив, что правительство Нетаниягу "подожгло регион своей болтовней про опасную аннексию".

"Теперь в больницах лежат раненые солдаты ЦАХАЛ, а те, кто говорит правду, носят ярлык "психически больных". Неудивительно, что все молчат. А я продолжу говорить правду", – сказал депутат.


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