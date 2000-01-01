Нетаниягу: мы открыли небо и принесли "гору денег"
Израиль "открыл небо", что означает возможность для бюджетных рейсов конкурировать на рынке.
Такое заявление на митинге "Ликуда" в Хадере 6 февраля сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает The Jerusalem Post.
На слова главы правительства о дешевых авиарейсах человек из толпы выкрикнул про цену на билеты в "50 долларов!". Нетаниягу в ответ призвал его сначала встать, а потом повторить свою реплику.
"Как сказала бы наша министр культуры Мири Регев, тот, кто летит и достигает небес, должен аплодировать", – сказал премьер-министр, вызвав соответствующую реакцию публики.
По словам Нетаниягу, эксперты посоветовали ему запретить израильтянам хранить иностранную валюту, потому что "гора денег исчезнет из страны". "Гора сдвинулась, но сдвинулась, но сдвинулась сюда", – добавил он.