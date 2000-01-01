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Нетаниягу: мы открыли небо и принесли `гору денег` | Фото:07.02 07:46   MIGnews.com

Нетаниягу: мы открыли небо и принесли "гору денег"

Израиль "открыл небо", что означает возможность для бюджетных рейсов конкурировать на рынке.

Такое заявление на митинге "Ликуда" в Хадере 6 февраля сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает The Jerusalem Post.

На слова главы правительства о дешевых авиарейсах человек из толпы выкрикнул про цену на билеты в "50 долларов!". Нетаниягу в ответ призвал его сначала встать, а потом повторить свою реплику.

"Как сказала бы наша министр культуры Мири Регев, тот, кто летит и достигает небес, должен аплодировать", – сказал премьер-министр, вызвав соответствующую реакцию публики.

По словам Нетаниягу, эксперты посоветовали ему запретить израильтянам хранить иностранную валюту, потому что "гора денег исчезнет из страны". "Гора сдвинулась, но сдвинулась, но сдвинулась сюда", – добавил он.


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