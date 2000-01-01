Из-за атак ЦАХАЛА: вынужденная посадка авиалайнера
Российское министерство обороны обвинило Израиль в том, что вчерашний удар по Дамаску поставил под угрозу российский пассажирский самолет с 172 пассажирами на борту.
Самолет сделал вынужденную посадку на базе российских ВВС в Хмеймим.
Российское агентство РИА Новости, со ссылкой на министерство обороны России сообщило следующее:
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим", сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По словам генерала, после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска.
Конашенков добавил, что сирийские правительственные войска активно применяли зенитные ракетные комплексы ПВО при отражении израильского налета.
В этот момент в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого были 172 пассажира. Как отметил Конашенков, только благодаря оперативным действиям диспетчеров столичной воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести аэробус из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на базе "Хмеймим".
Генерал подчеркнул, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.
"Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", — отметил Конашенков.
Он выразил сожаление в связи с тем, что "подобные операции израильских стратегов" "ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".
По сообщениям сирийских источников, 6 февраля Израиль нанес удары по нескольким целям в районе Дамаска, а система ПВО Сирии сбила несколько ракет. "Наши средства противовоздушной обороны противостояли израильской атаке к западу от столицы", сообщает государственное информационное агентство SANA, добавляя, что атака была осуществлена из "оккупированного сирийского" воздушного пространства на Голанских высотах. Они "смогли сбить большинство ракет противника до того, как они достигли своих целей".
Корреспонденты AFP в нескольких районах Дамаска услышали громкие взрывы около 1:15 (2315 по Гринвичу).
Государственное телевидение транслировало видео, на котором видны и слышны громкие взрывы. Сообщается, что израильские удары были нанесены по району Аль-Кисва, Мардж аль-Султан и Джиср Багдад.
По меньшей мере три правительственные и проиранские позиции возле Дамаска и к западу от столицы подверглись обстрелу, согласно Сирийской организации по правам человека (SOHR), которая заявила, что в одном из районов вспыхнул пожар.
Позднее сообщалось, что количество погибших увеличилось до 23. Израиль не комментирует эту информацию.