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Из-за атак ЦАХАЛА: вынужденная посадка российского лайнера 07.02 07:05   MIGnews.com

Из-за атак ЦАХАЛА: вынужденная посадка авиалайнера

Российское министерство обороны обвинило Израиль в том, что вчерашний удар по Дамаску поставил под угрозу российский пассажирский самолет с 172 пассажирами на борту.

Самолет сделал вынужденную посадку на базе российских ВВС в Хмеймим.

Российское агентство РИА Новости, со ссылкой на министерство обороны России сообщило следующее:
 
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим", сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерала, после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска.
 
Конашенков добавил, что сирийские правительственные войска активно применяли зенитные ракетные комплексы ПВО при отражении израильского налета.

В этот момент в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого были 172 пассажира. Как отметил Конашенков, только благодаря оперативным действиям диспетчеров столичной воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести аэробус из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на базе "Хмеймим".

Генерал подчеркнул, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

"Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", — отметил Конашенков.
 
Он выразил сожаление в связи с тем, что "подобные операции израильских стратегов" "ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".
 

По сообщениям сирийских источников, 6 февраля Израиль нанес удары по нескольким целям в районе Дамаска, а система ПВО Сирии  сбила несколько ракет. "Наши средства противовоздушной обороны противостояли израильской атаке к западу от столицы", сообщает государственное информационное агентство SANA, добавляя, что атака была осуществлена ​​из "оккупированного сирийского" воздушного пространства на Голанских высотах. Они "смогли сбить большинство ракет противника до того, как они достигли своих целей".

Корреспонденты AFP в нескольких районах Дамаска услышали громкие взрывы около 1:15 (2315 по Гринвичу).

Государственное телевидение транслировало видео, на котором видны и слышны громкие взрывы. Сообщается, что израильские удары были нанесены по району Аль-Кисва, Мардж аль-Султан и Джиср Багдад.

По меньшей мере три правительственные и проиранские позиции возле Дамаска и к западу от столицы подверглись обстрелу, согласно Сирийской организации по правам человека (SOHR), которая заявила, что в одном из районов вспыхнул пожар.

 Позднее сообщалось, что количество погибших увеличилось до 23. Израиль не комментирует эту информацию.


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