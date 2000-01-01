Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото: AFP08.02 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Кровавые беспорядки на Западном берегу: погибший и раненые В нескольких деревнях на Западном берегу произошли столкновения палестинцев с ЦАХАЛом. Итог: убит 19-летний палестинец, десятки раненых и травмированных, а также три бойца МАГАВ, среди которых две женщины, пострадали.

Из-за атак ЦАХАЛА: вынужденная посадка авиалайнера Министерство обороны России обвинило Израиль в том, что удар по Дамаску поставил под угрозу российский пассажирский самолет с 172 пассажирами на борту.

Судан: никто ничего не обещал Израилю Лидер Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан рассказал правительству, что не обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу "нормализацию отношений".

Между Израилем и Бельгией разгорелся дипскандал из-за ООН Бельгия пригласила в Совбез представителя организации "Спасти детей Палестины". Израиль выразил ноту и вызвал заместителя бельгийского посла на разговор. Брюссель зеркально ответил.

Кушнер: на подготовку к аннексии уйдут "месяцы" Джаред Кушнер рассказал, что комиссии могут понадобиться месяцы на преобразование карты Западного берега для дальнейшего установления Израилем суверенитета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:43
Массовая драка в Рахате закончилась пожаром
06:45
Люди с ожирением оказались угрозой для мировой экономики
05:22
В Австралии нашествие летучих мышей
03:40
Ученые совершили прорыв в исследовании рака
02:28
Apple по-крупному оштрафовали во Франции: что произошло
01:17
Кадетов немецкой полиции отстранили за нацистские лозунги
00:12
Из-за коронавируса могут отложить выпуск Sony PS5 и Xbox
23:19
В ЕС женщины получают пенсии меньше, чем мужчины
22:32
"Грязно и сально": Нетта Барзилай выпустила новый клип
22:00
ВОЗ бьет тревогу из-за новой проблемы с коронавирусом
21:15
Протесты на Западном берегу: убитым оказался подросток
20:30
Коронавирус: 2-летняя девочка на карантине в Израиле
20:12
Дипскандал: Данон обратился к генсеку ООН из-за Бельгии
19:59
Огненный террор: детский стих от ЦАХАЛ о шариках из Газы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus