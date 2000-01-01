08.02 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Кровавые беспорядки на Западном берегу: погибший и раненые
В нескольких деревнях на Западном берегу произошли столкновения палестинцев с ЦАХАЛом. Итог: убит 19-летний палестинец, десятки раненых и травмированных, а также три бойца МАГАВ, среди которых две женщины, пострадали.
Из-за атак ЦАХАЛА: вынужденная посадка авиалайнера
Министерство обороны России обвинило Израиль в том, что удар по Дамаску поставил под угрозу российский пассажирский самолет с 172 пассажирами на борту.
Судан: никто ничего не обещал Израилю
Лидер Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан рассказал правительству, что не обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу "нормализацию отношений".
Между Израилем и Бельгией разгорелся дипскандал из-за ООН
Бельгия пригласила в Совбез представителя организации "Спасти детей Палестины". Израиль выразил ноту и вызвал заместителя бельгийского посла на разговор. Брюссель зеркально ответил.
Кушнер: на подготовку к аннексии уйдут "месяцы"
Джаред Кушнер рассказал, что комиссии могут понадобиться месяцы на преобразование карты Западного берега для дальнейшего установления Израилем суверенитета.
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