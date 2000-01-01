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Дипскандал: Данон обратился к генсеку ООН из-за Бельгии | Фото:07.02 20:12   MIGnews.com

Дипскандал: Данон обратился к генсеку ООН из-за Бельгии

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон попросил генерального секретаря Антониу Гутерриша вмешаться в дипломатический скандал из-за Бельгии.

В пятницу, 7 февраля, он направил соответствующее письмо, передает Ynet.

В частности, Данон попросил Гутерриша не допустить прибытия на закрытое заседание Совбеза директора организации "Защита детей Палестины" Брэда Паркера.

"В органе (ООН), где продвигаются мир и безопасность, нет места для таких людей, как Паркер", – написал дипломат.

Паркер был приглашен Бельгией на дискуссию, запланированную на 20-е числа февраля, на тему "Дети в вооруженных конфликтах". Израиль был возмущен таким поведением государства в ООН, поскольку вышеназванная организация находится в "черном списке" тех, кто поддерживает террористов.


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