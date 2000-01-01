Дипскандал: Данон обратился к генсеку ООН из-за Бельгии
Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон попросил генерального секретаря Антониу Гутерриша вмешаться в дипломатический скандал из-за Бельгии.
В пятницу, 7 февраля, он направил соответствующее письмо, передает Ynet.
В частности, Данон попросил Гутерриша не допустить прибытия на закрытое заседание Совбеза директора организации "Защита детей Палестины" Брэда Паркера.
"В органе (ООН), где продвигаются мир и безопасность, нет места для таких людей, как Паркер", – написал дипломат.
Паркер был приглашен Бельгией на дискуссию, запланированную на 20-е числа февраля, на тему "Дети в вооруженных конфликтах". Израиль был возмущен таким поведением государства в ООН, поскольку вышеназванная организация находится в "черном списке" тех, кто поддерживает террористов.