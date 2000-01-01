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Кушнер: на подготовку к аннексии уйдут `месяцы` | Фото:07.02 19:35   MIGnews.com

Кушнер: на подготовку к аннексии уйдут "месяцы"

Израиль сможет аннексировать поселения и долину реки Иордан после завершения подготовки карт Западного берега, на что могут уйти "месяцы".

Об этом рассказал главный архитектор мирного плана по урегулированию конфликта, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает The Times of Israel.

После брифинга в Совете Безопасности ООН на частном обеде Кушнер также рассказал, что планирует выступить с объявлением о создании американо-израильской комиссии, которая преобразует "концептуальную карту" в детальную.

Зять Трампа уточнил, что его команде может потребоваться "несколько месяцев" на работу. За это время будут проводиться консультации с правительствами Европы и Ближнего Востока для дальнейшего разъяснения плана.


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