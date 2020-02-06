Между Израилем и Бельгией разгорелся дипскандал из-за ООН
Между Израилем и Бельгией разгорелся дипломатический скандал на фоне действий в ООН, из-за которых Иерусалим заподозрил Брюссель в "систематических попытках демонизировать" еврейское государство.
Причиной послужило приглашение на закрытое заседание Совбеза старшего советника антиизраильской организации "Спасти детей Палестины" Брэда Паркера, передает The Jerusalem Post.
Посол Израиля в Бельгии Эммануэль Нахшон написал в Twitter, что вызов сторонников террористов вызывает разочарование. Тем временем Министерство иностранных дел Израиля потребовало от заместителя бельгийского посла Паскаля Баффина официальные объяснения ситуации в ООН.
"Устроили суровую взбучку заместителю посла Бельгии в Израиле Паскалю Баффину", – написал 6 февраля корреспондент Times of Israel со ссылкой на анонимный источник в МИД.
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You read it here first: @IsraelMFA today gave a harsh dressing down to Belgian Deputy Ambassador to Israel Pascal Buffin. Jerusalem is outraged that Belgium, which holds rotating presidency of the UN Security Council, has invited anti-Israel activist @baparkr of @DCIPalestine. >>
В пятницу Министерство иностранных дел Бельгии ответило зеркальными мерами, вызвав "на ковер" израильского посла.
Брюссель обнародовал сообщение, что "принял к сведению" недовольство Израиля и готов к диалогу. Тем не менее в стране уточнили, что другие учреждения ООН все же предоставили статус консультанта представителю организации "Спасти детей Палестины".
Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Бельгия возглавляет в ООН рабочую группу по защите детей и вооруженным конфликтам, потому эта тема "является приоритетной".
"Мы удивлены и встревожены подачей этой ситуации в СМИ. Утром мы вызвали израильского посла, чтобы выразить наше беспокойство по поводу некоторых твиттов, которые он опубликовал в своем официальном блоге посла в Бельгии. Мы выразили свое явное несогласие как по существу, так и по форме", – добавили в МИД.