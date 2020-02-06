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Израиль вошел в Альянс свободы религий: названы обязанности | Фото:07.02 16:22   MIGnews.com

Израиль вошел в Альянс свободы религий: озвучены обязанности

Израиль присоединился к "Международному альянсу за свободу вероисповедания", который был создан 5 февраля государственным секретарем США Майком Помпео.

В IRF вошло 26 стран, передает Forbes.

Помпео настоял на потребности в совместных усилиях, перечислив самые ужасные примеры актов насилия на религиозной почве за последние годы в Ираке, Пакистане, Нигерии, Бирме и Китае.

Кроме Израиля к IRF также присоединились: Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Грузия, Греция, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Хорватия, Чехия, Эстония и Украина.

Все государства-члены альянса обязались соблюдать "Декларацию принципов" и бороться за свободу права каждого человека на любое вероисповедание или отсутствие такового.



Также государства пообещали не допускать любого рода дискриминации, не препятствовать свободному переходу граждан к религии. Подписанты будут участвовать в диалоге между конфессиями и способствовать распространению знаний по толерантности.

"Декларация принципов" также включает в себя список потенциальных инструментов для оказания помощи, включая регулярный мониторинг, отчетность, обмен информацией, материальную поддержку жертв прочее.


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