Израиль вошел в Альянс свободы религий: озвучены обязанности

Помпео настоял на потребности в совместных усилиях, перечислив самые ужасные примеры актов насилия на религиозной почве за последние годы в Ираке, Пакистане, Нигерии, Бирме и Китае.
Кроме Израиля к IRF также присоединились: Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Грузия, Греция, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Хорватия, Чехия, Эстония и Украина.
Все государства-члены альянса обязались соблюдать "Декларацию принципов" и бороться за свободу права каждого человека на любое вероисповедание или отсутствие такового.
Также государства пообещали не допускать любого рода дискриминации, не препятствовать свободному переходу граждан к религии. Подписанты будут участвовать в диалоге между конфессиями и способствовать распространению знаний по толерантности.
"Декларация принципов" также включает в себя список потенциальных инструментов для оказания помощи, включая регулярный мониторинг, отчетность, обмен информацией, материальную поддержку жертв прочее.