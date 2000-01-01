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Ганц о встрече Ольмерта с Аббасом: он на меня не работает 07.02 12:35   MIGnews.com

Ганц о встрече Ольмерта с Аббасом: он на меня не работает

Глава партии Кахоль Лаван Бени Ганц прокомментировал предстоящую встречу лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса с бывшим израильским премьером Эхудом Ольмертом.

Ганц, отвечая на вопрос журналиста Яира Шерки сообщил: @Он у меня не работает, я у него не работаю. Он не является моим советником, мы уважаем друг друга”.

На уточняющий вопрос: "Но у вас есть позиция по данному вопросу?” Ганц ответил: “Я не знаком с подробностями - почему организуют эту встречу, когда узнаем - посмотрим. Мне нечего сказать, он человек серьезный, пусть делает то, что понимает”.

Шерки напомнил, что ранее 13-й канал израильского ТВ сообщил, что Ольмерт “стал очень близким советником Ганца”. Партия Кахоль Лаван опровергла сообщения о том, что Ольмерт - советник Ганца и играет какую-либо роль в партии.


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