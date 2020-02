08.02 09:24 MIGnews.com

Решить проблемы в нашу пользу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Автор: Вениамин ГординВ эти дни, с 21 января по 11 марта, в США проходят выборы делегатов на Всемирный Сионистский Конгресс (ВСК – Парламент Всемирной Сионистской Организации), который заседает в Израиле раз в пять лет и в этом году откроется в октябре в Иерусалиме. Из 500 делегатов Конгресса, делегация США будет представлена 152 именами. Традиционно, подавляющая часть американской делегации состоит из лево-либеральных еврейских организаций, поскольку большинство американских евреев придерживаются либеральных взглядов и состоят в организациях и группах, которые – только не удивляйтесь – поддерживают Палестинскую автономию, а значит и палестинский террор против Израиля. Они озабочены всем, чем угодно, вплоть до решения проблемы нелегальных беженцев из Северной Африки, при этом средства, естественно, расходуются на этих нелегалов, а не на нужды Израиля и евреев в Диаспоре. Еврейские левые организации поддерживают BDS, устраивающую бойкот Израилю и его товарам по всему миру, и приглашают (организация J Street) для выступлений в США таких антисемитов, как Саеб Эрикат, Секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины.И все это делается, в немалой степени, за деньги ВСК, бюджет которого в 1 млрд. долларов «пилят» между собой американские евреи-леваки, а американским еврейским общинам, голосующим за другие политические идеи, мало что достается.В первую очередь это касается русско-американской общины, которую на выборах во ВСК представляет только одна организация – American Forum for Israel. В 2015 году список American Forum for Israel достиг исторического успеха и получил 10 мест в ВСК. Эти 10 человек кардинальным образом переформатировали работу и подход Конгресса к сионизму в диаспоре. Русско-американским делегатам удалось остановить выделение бюджетных средств на организации, которые действуют против Израиля и Армии Обороны Израиля; наносят ущерб еврейской поселенческой активности в Иудее и Самарии; поддерживают бойкот (BDS) Израиля; поддерживают бесконечные уступки палестинцам и позорные переговоры с Ираном.Благодаря делегатам American Forum for Israel, впервые в истории Конгресса был выделен бюджет на программы для русскоязычных евреев Америки, включая: уроки иврита, израильские и еврейские праздники, специальные мероприятия для переживших Холокост и для ветеранов Второй Мировой Войны; мероприятия для знакомств одиноких еврейских мужчин и женщин (шидух), занятия Торы, уроки еврейской истории и традиции на русском языке, демонстрации в поддержку Израиля.Всего этого могло быть больше, представляй русско-американская община себя полней в ВСК. Сегодня мы можем не только оказать значительную помощь Израилю, но и получить больше на собственные нужды. Если при десяти делегатах пять лет назад нам достался небольшой бюджет, то представьте, как можно было бы улучшить нашу общину по самым разным направлениям, если бы American Forum for Israel была представлена в ВСК двадцатью или пятьюдесятью делегатами. Нас в Америке больше 1,5 миллионов, а достаются нам жалкие остатки от общего пирога, поделенного между собой американскими евреями-леваками.Как добиться большего представительства от нашей общины в ВСК? Все – в наших руках. Численность делегатов зависит напрямую от того, сколько избирателей (а это любой американский еврей, зарегистрировавшийся во Всемирной Сионистской Организации: регистрация обойдется аж в $7.50 – семь долларов пятьдесят центов разово) проголосуют на выборах за American Forum for Israel. Чем больше наших голосов – тем больше от нас делегатов в ВСК, и тем вероятней у нашей общины появится в ближайшей перспективе возможностей. Ваше настоящее и будущее, судьба в Америке наших детей и способность влиять на политику Израиля – в вашем голосе, отданном в пользу American Forum for Israel. Пора в ВСК совершить настоящую революцию в нашу пользу. Именно для этого нужна ваша поддержка!Если же ее не будет, если вы останетесь пассивными читателями этой заметки и не проголосуете, то в который уже раз победят те, кто несет угрозу не только Израилю, на и нашим семьям в Америке. Поэтому мы и говорим: сильный Израиль – сильная Диаспора; сильная Диаспора – сильный Израиль.Однако ни Израиль, ни Диаспора не смогут стать крепче, пока большинство еврейских организаций поддерживают тех, кто выступает против израильтян и евреев в Америке. Это оксюморон, но сегодня большая часть средств от Сионистского Конгресса достается противникам сионизма. Давайте посмотрим, какие же организации, лишь некоторые из них, поддерживают лево-либеральные евреи США, которые и в 2020 году рассчитывают получить огромную долю от 1 млрд. долларов на продолжение этой поддержки.Организация Breaking the silence («Нарушить молчание», на иврите «Шоврим штика»). Активистов этой лево-либеральной организации большинство израильтян считают предателями и изменниками. Противники этой НКО уверены, что она за деньги зарубежных спонсоров (в том числе, не скрывающих своей враждебности к Израилю) порочит страну, очерняет армию и подвергает опасности бойцов – защитников отечества. «Мы не выступаем против ЦАХАЛа, – отбиваются от обвинений представители Breaking the silence, – мы против его использования в качестве жандарма, который контролирует жизнь гражданского населения».Повторим: жизнь мирного безобидного палестинского населения контролируют израильские жандармы. Скандалы, связанные с этой организацией, которую спонсируют и американские евреи, наряду с антисемитским же американском «Фондом Форда», не редкость. К примеру, один из них разразился в Австралии, когда местную еврейскую общину возмутил «семинар об оккупации», организованный там «Шоврим штика» – они презентовали в Мельбурне книгу «Пятьдесят: с 1967 по 2017», чем вызвали протест движения «Бейтар-Австралия».Как мы видим, деятельность этой левой организации не ограничивается только территорией Израиля, и ее злонамеренные действия можно проследить у нас, в США.Недавно государство Израиль выдвинуло иск против пресс-секретаря «Шоврим штика» Дина Иссахарова, который заявил, что во время службы в Хевроне применил чрезмерную силу по отношению к местному жителю-палестинцу. Допрошенный палестинец отрицал этот случай, и на основании его показаний Иссахарова обвинили во лжи – однако он пояснил, что следователи в спешке… допросили не того жителя Хеврона. А этого он, действительно, и пальцем не тронул. Так пытались показать образ израильтянина-жандарма. В тот раз не получилось.Еще одна организация, на деятельность которой не гнушаются выделять средства американские леваки, получающие депутатские мандаты в ВСК – арабская антиизральская Adalah (The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel). Организация «Адала» аттестующая себя как «юридический центр в защиту прав арабского населения в Израиле» и существующая, подобно множеству организаций аналогичного типа, на средства Евросоюза, ряда европейских правительств, сороссовского «Института открытого общества», Фонда Форда, американских левых и других зарубежных институций (в 2012-2014 гг. прямые иностранные дотации составили 59 процентов ее бюджета), принадлежит к числу самых активных участников международной кампании по делегитимации Израиля.Представители «Адалы» регулярно участвуют в мероприятиях BDS, на которых им, как правило, поручается обосновать тезис о том, что Израиль представляет собой «государство апартеида». Аудиторию этих мероприятий, просеянную уже по факту своего априорного сочувствия к требованию о политическом и экономическом бойкоте Израиля, характеризует доверие к любой клевете на еврейское государство – от стандартных заявлений об «ужасах оккупации» до старомодных инсинуаций в духе кровавого навета, получающих время от времени новую жизнь.А израильская некоммерческая организация НКО «Бецелем» (ивр. ‏בצלם‏‎ — по образу и подобию, англ. B'Tselem), в финансовой поддержке которой также участвуют американские организации, депутаты от которых представлены в ВСК, занимается сбором информации «о нарушениях прав человека на оккупированных и аннексированных Израилем территориях (Восточный Иерусалим, Голанские высоты, Западный берег реки Иордан и Сектор Газа) и об аналогичных нарушениях на территории Израиля». Эта организация основана в 1989 году группой израильских общественных деятелей и эти израильские левые, можете не сомневаться, дружественны и даже родственны левым американским. Вот чем занимается «Бецелем», проводя расследования по следующим направлениям: незаконный снос домов в палестинских поселениях; смертные казни в Палестинской автономии; негативные последствия постройки Защитной стены и её законность; ограничения на передвижение палестинцев; права рабочих из оккупированных территориях; гуманитарная ситуация в Секторе Газа; применение силы по отношению к мирным жителям во время израильских военных операций; ситуация с водой на палестинских территориях.Джеральд Штейнберг, профессор кафедры политологии Бар-Иланского университета и исполнительный директор «NGO Monitor», заявляет, что Бецелем, в числе ряда общественных организаций, принимает участие в выработке позиции Палестинской администрации по вопросу получения контроля над исторической частью Иерусалима. В частности, он сказал: «Эти организации… (направляют свои усилия) на возвращение мрачных дней 1948—1967 годов, когда евреи не могли жить в Старом городе Иерусалима и даже посещать священные еврейские места».Председатель организации «Право общества знать» профессор Эли Поллак считает, что статистика, приводимая Бецелемом – некорректна, и «отчеты Бецелема – не легитимны». Он считает деятельность Бецелема в США антисионистской, и «пытающейся искоренить еврейское присутствие в Израиле». А председатель Комиссии Тиркеля судья Яаков Тиркель на слушаниях, посвящённых захвату так называемой «Флотилии мира» (2010), сказал: «Меня удивляет позиция организации «Бецелем», вся критика со стороны которой направлена на Израиль, как будто вся проблема только в нас».В январе 2011 года Кнессет принял решение о создании парламентской комиссии для расследования источников финансирования таких организаций, как Бецелем, «Махсом Уотч», «Шоврим Штика» и других. Но мы сегодня, спустя 9 лет после этого, должны понимать, что именно такие организации поддерживает, как это чудовищно ни звучит, ВСК благодаря тому, что большинство голосов принадлежит в нем американским лево-либералам. Им достаются средства в пропорции, соответствующей их представительству в ВСК, и затем они их тратят на упомянутые выше левые организации и иже с ними. Получается, что все евреи в США являются заложниками этой позорной ситуации.Таким образом, сегодня у нас нет альтернативы. От активности каждого из нас зависит, отберет ли представляющая нашу общину American Forum for Israel голоса делегатов от организаций с лево-либеральной идеологией. Решить эту задачу можно единственным образом: массово проголосовать на нынешних выборах за American Forum for Israel. И тогда Израиль получит еще большую поддержку от русско-американских евреев, и наша община в течение пяти предстоящих лет приобретет гораздо больше от ВСК, чем ей достается сегодня.Сильная Диаспора – сильный Израиль; сильный Израиль – сильная Диаспора!Дело теперь за вами, избирателем, и конкретно за вашим голосом.Сайт AMERICAN FORUM FOR ISRAEL с переходом на голосование: ссылка (выбрать 12 номер в списке)Чтобы проголосовать необходимо стать членом Американского Сионистского Движения (AZM) за символичную плату в 7,50 долларов США - средства будут направлены на про-израильские цели и борьбу с антисемитизмом.Статья на правах рекламы