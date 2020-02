07.02 12:23 MIGnews.com

Зачем русским Всемирный сионистский конгресс

Совсем мало времени остается до окончания выборов делегатов на Всемирный Сионистский Конгресс, и самая острая борьба происходит именно в США. Здесь живет самая многочисленная еврейская община, и именно отсюда приедет почти треть всех делегатов. Проголосовать, причем онлайн , может любой человек старше 18 лет, который считает себя евреем.В этом году русскоязычные евреи впервые активно включились в выборы делегатов во Всемирный Сионистский Конгресс, желая отправить в Иерусалим тех, кто мог бы отстоять там их интересы — как идеологические, так и финансовые.Между тем, большинство евреев в Америке весьма смутно представляют себе куда, кого и зачем надо выбирать, а то и вовсе не подозревают о выборах. Некоторых смущает тот факт, что за голосование надо платить: $5, если избиратель моложе 25 лет, $7.5 — старше 30 (и эти деньги всего лишь идут на покрытие расходов по организации голосования и подсчету голосов).Так что же такое Всемирный сионистский конгресс (World Zionist Congress или WZC), что там делят и зачем кого-то в него избирать именно русскоязычным жителям Америки?Всемирный сионистский конгресс был создан в 1897 году Теодором Герцлем с тем, чтобы объединить всех евреев мира вокруг одной цели – создание государства Израиль. Когда же в 1948 года эта цель была достигнута, парламент Израиля (Кнессет) возложил на WZC новую миссию – служить мостом между Кнессетом и еврейскими общинами мира.Если до создания Израиля WZC собирался раз в два года в каком-нибудь европейском городе, то теперь он собирается каждые четыре года – и всегда в Иерусалиме.И каждые четыре года во всех странах мира, где есть организованные еврейские общины, проходят выборы делегатов на Всемирный Сионистский Конгресс. Израиль на Конгрессе представлен депутатами израильского парламента.«Это единственный в мире механизм, который предоставляет депутатам Кнессета и делегатам мировой еврейской диаспоры возможность сесть за один стол и обсудить насущные проблемы Израиля и всего еврейского народа», – пояснил «Форуму» член правления Всемирной Сионистской Организации Алекс Сельский.Число делегатов, которая община той или иной страны может отправить WZC, пропорционально численности этой общины. Так, Канада имеет 20 мест, Франция 23, Великобритания 19. И поскольку самая многочисленная еврейская община в диаспоре — американская, то и американских делегатов в WZC больше других: 145 человек.За места в WZC борются 15 американских еврейских организаций — от ультралевых и чуть ли не пропалестинских, до ультраправых. На этой арене миллионы русскоязычных евреев представлены «Американским форумом за Израиль» ( American Forum for Israel ).Голосование открыто до 11 марта. Результаты будут опубликованы в конце марта. Тогда станет ясно, сколько голосов набрала каждая из 11 организаций, и, соответственно, какую долю от 152 мандатов она получает.На конгрессе обсуждаются проблемы идеологические, управленческие и финансовые.Так, делегаты WZC решают будущее поселений за «зеленой чертой»; допустимые уступки на мирных переговорах; судьбу таких еврейских реликвий, как Стена Плача в Иерусалиме; приватизацию частными лицами израильской земли и многое другое.WZC также назначает руководителей в четырех национальных учреждений Израиля: Всемирной Сионистской Организации (WZO), Еврейского агентства (Сохнут), Keren Hayesod (дословно с иврита Базового фонда) и Jewish National Fund (сокращенно JNF или KKL).А эти организации распределяют огромные бюджеты — в общей сложности около миллиарда долларов, кропотливо собранные евреями мира на протяжении всего года. Таким образом, сотни еврейских организаций и структур, участвующих в работе WZC, влияют на распределение этого миллиарда: голосуют за финансирование тех или иных программ, (например, еврейские летние лагеря, ульпаны, которые под эгидой Сохнута действуют во многих странах мира), а также получают средства для собственных организаций.Нетрудно сообразить, что те общины, которым не удается отправить своих делегатов на Всемирный Сионистский Конгресс, лишены доли этого большого сионистского пирога.Русскоязычные евреи как самостоятельная единица никогда во Всемирном Сионистском Конгрессе не участвовали. Ни в Советском Союзе, ни в странах СНГ не было такой организованной еврейской общины, которую бы признал мировой сионистский истеблишмент как равноправную.До недавнего времени представители российского или украинского еврейства бывали на конгрессах в Иерусалиме, но всегда в статусе наблюдателей – не более того. Они не имели права голосовать – и естественно не получали никаких средств. И до сих пор руководство WZC не видит в российской еврейской общине структуру, достойную полноправно участвовать в решении судьбы еврейского народа. То же касается и русскоязычных еврейских структур других стран, в том числе США и Канады.Первая попытка прорваться в ряды WZC была предпринята русскоязычными евреями США 12 лет назад — по предложению ныне покойного депутата Кнессета четырех созывов Юрия Штерна, посвятившего себя становлению русскоязычных иммигрантов в Израиле и сплочению русскоязычного еврейства, разбросанного по миру. Тогда нью-йоркские врачи Игорь Бранован и Дмитрий Щиглик создали «Американский Форум русскоязычного еврейства» и начали кампанию по выдвижению делегатов на WZC.«Им удалось собрать несколько тысяч голосов, однако руководство WZC, использовав всевозможные бюрократические придирки, забраковало 90% бюллетеней, чтобы не дать русскоязычным делегатам прорваться в конгресс», — вспоминает Президент «Американского форума за Израиль» Д-р Бранован. В итоге «Американский форум русскоязычного еврейства» получил всего одно место, которое поделили между собой Щиглик и Бранован.5 лет назад «Американский Форум за Израиль» собрал силы и организовал более успешную кампанию и к ним присоединились и другие лидеры русскоязычной общины Нью Йорка, среди них Грегорий Девидзон, Алекс Ровт, Ари Каган, Маргарита Каган и другие. Они добились исторического успеха, получив на выборах в 2015 году 10 мест и став четвертым по величине списком в США!Благодаря этому успеху им удалось остановить решения передать исконные израильские земли арабам, остановить финансирование сторонникам BDS за счет еврейского народа а также выбить бюджеты на нужды русскоязычной общины Америки, финансируя еврейские программы по всей стране- в центрах RAJE, SHTIEBLE, OCEAN View Brighton center, Ora Tsion, Бухарской общине, Горской общинe, Лиммуд, всеамериканский русскоязычный шаббатон, синагогах по всей стране, сотни бесплатных классов по изучению иврита в 9 штатах, и многое другое.Однако эти бюджеты являются ничтожными по сравнению с величиной и нуждами русскоязычной общины.Именно поэтому они баллотируются с нова с новыми силами, присоединив к себе лидеров русскоязычных общин не только Нью Йорка, но и Флориды, Калифорнии, Чикаго, Бостона и других городов по всей Америке. На этот раз лидеры American Forum for Israel надеются на то, что русскоязычное еврейство Америки будет достойно представлено на WZC и сможет увеличить свое влияние и добиться увеличения бюджетов на свои нужды.