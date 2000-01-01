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Судан: никто ничего не обещал Израилю | Фото:07.02 12:28   MIGnews.com

Судан: никто ничего не обещал Израилю

Лидер Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан не обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу "нормализации отношений" между двумя странами.

Об этом 6 февраля объявило суданское правительство, отметив, что встреча с главой израильского правительства была личной инициативой Бурхана, передает AFP.

"Глава суверенного совета сказал нам, что не давал никаких обещаний и не говорил о нормализации отношений", – сообщил пресс-секретарь правительства Фейсал Мохамед Салих.

По его словам, у нынешнего правительства – ограниченный мандат, а вопрос отношений с Израилем выходит далеко за его рамки.


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