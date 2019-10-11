Адвокаты Иссахар подадут жалобу в ЕСПЧ: в чем причина
Адвокаты помилованной в России израильтянки Наамы Иссахар подадут жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Об этом правозащитники сообщили русскоязычному израильскому изданию NEWSru.co.il.
По словам адвокатов, причиной таких действий является тот факт, что в России так и не отменили приговор, несмотря на помилование.
"Защитники Наамы Иссахар, в соответствии с ее поручением, продолжают подготовку кассационной жалобы на приговор Химкинского городского суда от 11.10.2019 и апелляционное определение Московского областного суда от 19.12.2019, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной", – рассказали в коллегии адвокатов Pen & Paper.
Кроме того, сторона защиты готовит жалобу в ЕСПЧ на многочисленные и грубые нарушения прав Иссасхар при ее необоснованном уголовном преследовании.
"После завершения подготовки жалобы будут поданы в установленном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции и в Европейский Суд по правам человека соответственно. То обстоятельство, что актом помилования Иссасхар освобождена от дальнейшего отбывания наказания, не означает восстановления ее нарушенных прав. Оно может быть достигнуто лишь отменой неправосудного приговора", – пояснили юристы.