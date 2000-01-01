Британский посол вернулся в Тегеран через три недели после того, как уехал в Лондон сразу после его короткого задержания силами безопасности Ирана.
В прошлом месяце Иран назвал Роба Макейра "нежелательным элементом". Должностные лица обвинили его в участии в незаконной акции протеста.
Британский дипломат убеждал, что участвовал в траурной акции по жертвам украинского пассажирского самолета МАУ в то время, как на улицах проходили протесты из-за запоздалого признания Ираном его вины в катастрофе, пишет Reuters.
Великобритания назвала задержание Макейра нарушением дипломатических конвенций. В середине января он вылетел в Лондон.