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Британский посол вернулся в Тегеран 07.02 13:29   MIGnews.com

Британский посол вернулся в Тегеран

Британский посол вернулся в Тегеран через три недели после того, как уехал в Лондон сразу после его короткого задержания силами безопасности Ирана.

В прошлом месяце Иран назвал Роба Макейра "нежелательным элементом". Должностные лица обвинили его в участии в незаконной акции протеста.

Британский дипломат убеждал, что участвовал в траурной акции по жертвам украинского пассажирского самолета МАУ в то время, как на улицах проходили протесты из-за запоздалого признания Ираном его вины в катастрофе, пишет Reuters.

Великобритания назвала задержание Макейра нарушением дипломатических конвенций. В середине января он вылетел в Лондон.


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