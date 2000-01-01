Гольдштейн: мы игнорируем антисемитизм, побивший все рекорды
Лидеры еврейских партий Великобритании долго игнорировали рост антисемитизма, уровень которого в настоящее время выше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.
Такое мнение в интервью The Times of Israel выразил глава "Совета еврейского лидерства" Британии Джонатан Гольдштейн.
"Наши крупные организации находятся в состоянии войны друг с другом. Их существует так много, и все они разные", – рассказал он.
Гольдштейн также припомнил об антиеврейских конгрессменах в США, таких как Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, которые годами неприкрыто проявляют "антисионистские настроения".
"Мы слишком долго игнорировали их антисионистские рассказы. Мы позволили им пустить корни в наших университетах. Мы позволили нашей собственной молодежи отделиться от Израиля. Мы должны признать, что у нас есть проблема глобального масштаба, которую нужно решить", – подчеркнул он.