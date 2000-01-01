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07.02 10:26   MIGnews.com

Из РФ начали высылать граждан КНДР

Россия выполняет решение СБ ООН по высылке северокорейских рабочих из страны. Об этом заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать (рабочих КНДР)", — уверил дипломат.

По его словам, Россия каждый год выдает гражданам КНДР от 12 до 15 тысяч рабочих виз. Мацегора уточнил, что в прошлом году в РФ трудились около 35 тыс. северокорейцев – в основном в сфере строительства, сельского хозяйства и рыбной промышленности.

При этом российский посол уверил, что рабочим из Северной Кореи платят наравне с гражданами России. Однако позднее добавил, что на руки такие рабочие получают только 40-50% от своей зарплаты – остальное идет властям КНДР.

Ранее в ООН единогласно приняли решение о введении новых санкций в отношении Пхеньяна, в связи с его активной позицией по развитию ядерной программы в стране. Данные ограничения значительно снизят экспортные и импортные возможности Северной Кореи, а также минимизируют выдачу разрешений на работу гражданам КНДР в других государствах.
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