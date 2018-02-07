07.02 07:50 MIGnews.com

Летний сезон под угрозой из-за нехватки охраны в Бен-Гурион

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Результатом израильской политики “открытого неба” стало резкое увеличение количества рейсов, обслуживаемых в международном аэропорту Бен-Гурион.В 2017 году количество пассажиров, прошедших через Бен-Гурион увеличилось на 16% и превысило 20 миллионов человек. Увеличение нагрузки на аэропорт привело к возникновению нехватки персонала, в первую очередь , в критически важной сфере - сфере безопасности.Каждый новый рейс, добавляемый израильскими перевозчиками, требует одобрения представителей служб безопасности. Охрана рейсов финансируется за счет государства - на это тратится 1 миллиард шекелей ежегодно. Но не государство отвечает за охранников - этим занимается авиакомпания El Al - монополист рынка авиационной безопасности в Израиле.El Al отвечает за найм и обучение охранников. В этом году компания потребовала от МИДа выделения бюджета на 250 охранников дополнительно из-за увеличения нагрузки на аэропорт. МИД отказал. В результате образовался недостаток охранного персонала в разных точках мира.Зив Розен, директор туристической компании Гулливер говорит: “Летние полеты в опасности. Есть вероятность того, что мы начнем отменять рейсы из-за нехватки охранников”. Ури Сиркис, директор Israir говорит: “В настоящий момент нехватка охранников угрожает более чем 1000 рейсов”.