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Эхуд Олмерт пожелал Нетаниягу `красиво покинуть пост` 08.02 07:12   MIGnews.com

Эхуд Ольмерт пожелал Нетаниягу "красиво покинуть пост"

Бывший премьер-министр Израиля, который недавно вышел из тюрьмы после того, как провёл там полгода, отбывая наказание за взяточничество, пожелал нынешнему израильскому главе правительства "красиво покинуть свой пост".

Такое заявление от Ольмерта прозвучало на фоне громкого дела премьер-министра. Ольмерт также отметил, что не желает Нетаниягу зла на личном уровне.

Сам же премьер-министр уверяет, что с ним всё будет хорошо

"Многие задают мне вопрос, что может быть, и я хочу всех успокоить: ничего не будет. А всё потому что ничего и не было. Израиль является правовым государством. Максимум, что может быть - это громкие заголовки в прессе, однако в конечном итоге станет ясно, что ничего действительно не было и быть не могло", - заявил Нетаниягу.
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