07.02 21:52 MIGnews.com

Нетаниягу заморозил план по экспорту марихуаны

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение заморозить план по ослаблению строгих ограничений и критериев Израиля на экспорт марихуаны. Такая информация появилась в СМИ в среду, 7 февраля.Глава правительства также отметил, что он наблюдает крайне "анти-медицинский подход" к каннабису, пишет Arutz Sheva.Нетаниягу также сообщил о том, что у него состоялся разговор на эту тему с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Американский лидер рассказал Нетаниягу, по словам премьер-министра, что он сам поддерживает позицию общего противостояния распространению марихуаны."Я общался на эту тему с Дональдом Трампом, и он сказал мне о том, что сам не поддерживает легализацию каннабиса", - сообщил Нетаниягу."Я не уверен, что Израилю стоит ослабить ограничения на экспорт данного продукта, последствия могут быть негативными", - добавил премьер-министр.