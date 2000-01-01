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Нетаниягу заморозил план по экспорту марихуаны | Фото: Thinkstock07.02 21:52   MIGnews.com

Нетаниягу заморозил план по экспорту марихуаны

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение заморозить план по ослаблению строгих ограничений и критериев Израиля на экспорт марихуаны. Такая информация появилась в СМИ в среду, 7 февраля.

Глава правительства также отметил, что он наблюдает крайне "анти-медицинский подход" к каннабису, пишет Arutz Sheva.

Нетаниягу также сообщил о том, что у него состоялся разговор на эту тему с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Американский лидер рассказал Нетаниягу, по словам премьер-министра, что он сам поддерживает позицию общего противостояния распространению марихуаны.

"Я общался на эту тему с Дональдом Трампом, и он сказал мне о том, что сам не поддерживает легализацию каннабиса", - сообщил Нетаниягу.

"Я не уверен, что Израилю стоит ослабить ограничения на экспорт данного продукта, последствия могут быть негативными", - добавил премьер-министр.
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