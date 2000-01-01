07.02 19:54 MIGnews.com

Саудовская Аравия впервые позволила лететь в Израиль

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Саудовская Аравия впервые дала разрешение иностранной компании осуществлять рейсы в Израиль через саудовское воздушное пространство. Об этом местные СМИ сообщили в среду, 7 февраля. Речь идёт об индийской авиакомпании Air India, которая сможет осуществлять благодаря решению Саудовской Аравии прямые перелёты из Дели в Тель-Авив.Первый раз самолёт в таком направлении вылетит уже весной этого года, в следующем месяце - 18 марта. Теперь этот рейс станет короче на два с половиной часа.Стоит отметить, что историческое решение Саудовской Аравии можно расценивать как знак сближения между странами, однако при этом, такое нововведение станет серьёзной проблемой для израильской авиакомпании El Al. Компанию ждут серьёзные убытки в связи с тем, что ранее это был единственный способ добраться из одной страны в другую.Стоит отметить, что Саудовская Аравия в течение 70 лет закрывала своё воздушное пространство для таких целей. Причём речь шла не только о рейсах израильских авиакомпаний, но и рейсах любых других иностранных авиакомпаний, которые направлялись в Израиль.