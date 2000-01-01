07.02 19:26 MIGnews.com

Израиль ищет пути решения конфликта с Ливаном

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Израиль находится в процессе поиска дипломатического решения конфликта с Ливаном относительно спорного месторождения газа в Средиземном море. Такое заявление прозвучало в среду, 7 февраля, от министра энергетики Израиля после ряда агрессивных заявлений со стороны Ливана, пишет Ynet."Мы надеемся на то, что сможем найти дипломатическое решение конфликта по данному вопросу. Мы готовы искать способы урегулирования данного конфликта", - заявил Юваль Штайниц в ходе своего интервью для местных СМИ.Ранее правительство Ливана раскритиковало решение Израиля построить стену на израильско-ливанской границе.Бейрут обвинил Еврейское государство в угрозе стабильности на фоне растущей напряженности в связи с разногласиями касательно территориальных и морских границ.Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его правительство намерено действовать, чтобы помешать Израилю в строительстве стены на ливанской земле на границе и противостоять его угрозам морскому энергетическому блоку в спорных водах.