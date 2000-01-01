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Сирия обвинила Израиль в государственном терроризме | Фото: Thinkstock07.02 18:55   MIGnews.com

Сирия обвинила Израиль в государственном терроризме

В Министерстве иностранных дел Сирии осудили действия Израиля. В частности, речь идёт о нападении, которое приписывают военно-воздушным силам Еврейского государства, передаёт The Jerusalem Post.

Данное нападение произошло в пригороде Дамаска. В заявлении сирийского МИДа, которое было обнародовано в СМИ в среду, 7 февраля, идёт речь о том, что Израиль, якобы, продолжает "проявлять агрессию и оказывать поддержку вооружённым террористическим группировкам".

"Израиль, как и раньше, продолжает вести агрессивную деятельность и помогать террористам. Это терроризм на государственном уровне", - гласит заявление дипведомства.

"Мы вновь обращаемся к Израилю с очередным предупреждением о том, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. Кроме того, мы призываем Совет Безопасности Организации Объединённых Наций также осудить действия со стороны Израиля", - отмечается в заявлении министерства.
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