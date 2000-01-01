07.02 18:21 MIGnews.com

Россия выступила против дня Голодомора в Израиле

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В России депутатов Кнессета обвинили в искажении исторических фактов и посоветовали тщательнее изучить историю ХХ века."Достойно сожаления, что наши коллеги в Кнессете, в частности депутат Хасон, недавно подготовили законопроект об украинском Голодоморе, который искажает историю. Мы настоятельно призываем компетентные израильские официальные лица, включая депутата Кнессета Хасона, более тщательно подходить к изучению исторических фактов", — приводит заявление посольства информационное агентство РИА Новости.Такое заявление поступило в среду, 7 февраля, после того, как представитель израильской политической партии "Кулану" предложил объявить день 6 декабря - Днём памяти жертв Голодомора.Для украинцев это историческое событие считается одним из наиболее важных и преломных моментов в истории народа. Однако в России те события видят иначе. По словам российских дипломатов, голода начала 1930-х годов, который был вызван засухой, а также являлся последствием ряда ошибок в сфере селького хозяйства, а, в частности, принудительной коллективизации, кроме территории Украины и её жителей, пострадали и российские города, часть Казахстана и Беларуси, который в то время входили в состав СССР."Голод стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других советских народов, крупнейшей гуманитарной катастрофой страны. Поэтому попытки представить эти события как преднамеренную политику уничтожения украинской нации противоречат историческим фактам и являются циничной спекуляцией на памяти миллионов жертв в политических целях", — отметили в России.В Израиле инициатива назвать 6 декабря Днём памяти Голодомора и продемонстрировать украинцам своё уважение появилась после того, как в декабре 2017 года депутат Кнессета Акрам Хасон посетил с визитом столицу Украины - город Киев, где также стоит памятник Голодомора. Однако данная инициатива вызвала волну критики среди россиян. В Москве отметили, что реализация идеи депутата грозит ухудшением отношений между Израилем и РФ.