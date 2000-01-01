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Аббас обсудит с Путиным конфликт с Израилем 07.02 17:55   MIGnews.com

Аббас обсудит с Путиным конфликт с Израилем

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас планирует в скором времени посетить Россию для того, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой разговора политиков станет конфликт в ближневосточном регионе, а также способы его урегулирования. Информация о предстоящем визите Аббаса была предоставлена палестинским послом в Москве Абдельхафизом Нофалем.

Сообщается также, что председатель ПА посетит Сочи 12 февраля.

Стоит отметить, что обсудить с российской стороной арабо-израильский конфликт в палестинском представительстве решили после того, как президент Соедиённых Штатов Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы отвергли такое решение американского лидера и пришли к тому, что США не может принимать участие на мирных переговорах с Израилем в качестве посредника.

"Отношения между израильтянами и палестинцами на сегодняшний день на максимально низком уровне в связи с тем, что Израиль не выполняет свои обязательства по соглашению с Палестиной, в основе которого лежит урегулирование на основе двух государств", - отметил посол, добавив, что действия Трампа в данной ситуации лишь усугубляют положение.

"Безусловно. Мы хотим, чтобы Россия играла ключевую роль в решении палестино-израильского конфликта", - добавил посол. Он также подчеркнул, что палестинская сторона готова провести открытый диалог с израильтянами.

"И один из основных вопросов визита - это наше подтверждение готовности к переговорам и обсуждение той роли, которую Россия будет играть в этом процессе... Мы заверяем, что хотим продолжать мирный процесс", - заявил посол.
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