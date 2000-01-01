07.02 17:06 MIGnews.com

Опрос: Большинство израильтян за депортацию мигрантов

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Большинство израильтян поддерживают план правительства относительно депортации африканских мигрантов в другую страну. Такие данные были обнародованы в СМИ среду, 7 февраля, со ссылкой на Институт демократии Израиля и Тель-Авивский университет.Таким образом, данный план поддерживают две трети населения – 65,9%, стоит отметить, среди опрошенных евреев 69% одобряют план, а среди израильских евреев лишь половина – 50%.Что касается аргумента относительно того, что "Израиль, как еврейское государство, где живёт народ, который долгие годы страдал от насилия и преследований и искал убежище в разных странах, должен проявить большую лояльность и позволить мигрантам оставаться в стране" – более половины населения – 55% - не согласились с данным высказыванием.В ходе опроса израильтянам также задали вопросы относительно сотрудничества Еврейского государства с Соединёнными Штатами. Почти три четверти (72,2%) израильтян заявили, что Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе проявляют себя более дружественно по отношению к Израилю. 3,1% расценивают ситуацию зеркальным образом, и считают, что США стали больше поддерживать палестинцев, а 14,4% заняли нейтральную позицию по данному вопросу.Что касается работы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу – тут голоса разделились поровну: 45,9% согласны с тем, что усилия главы правительства положительным образом сказываются на международном положении государства, а 46,2% с этим не согласны.